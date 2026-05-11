Di Gregorio davvero non basta per lo Scudetto? Spalletti lo vinse con Meret

Le discussioni sui possibili acquisti nel calcio continuano a tenere banco, con alcuni tifosi e addetti ai lavori che si chiedono se determinati portieri possano fare la differenza in una corsa scudetto. In passato, un allenatore ha vinto il titolo con un altro portiere, sollevando dubbi sulla reale efficacia di singoli elementi tra i pali. Le trattative riguardano ora anche un noto portiere straniero, con le relative garanzie e incognite legate a un eventuale trasferimento.

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