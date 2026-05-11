Di Gregorio davvero non basta per lo Scudetto? Spalletti lo vinse con Meret
Le discussioni sui possibili acquisti nel calcio continuano a tenere banco, con alcuni tifosi e addetti ai lavori che si chiedono se determinati portieri possano fare la differenza in una corsa scudetto. In passato, un allenatore ha vinto il titolo con un altro portiere, sollevando dubbi sulla reale efficacia di singoli elementi tra i pali. Le trattative riguardano ora anche un noto portiere straniero, con le relative garanzie e incognite legate a un eventuale trasferimento.
Di Gregorio davvero non basta per lo Scudetto? Spalletti a Napoli lo vinse con Meret: garanzie e incognite dell’eventuale operazione Alisson. Il mercato della Juventus ruota attorno a un obiettivo di prestigio per la porta: Alisson Becker. L’estremo difensore brasiliano è il profilo individuato dalla Continassa per guidare la retroguardia del futuro, una scelta che trova anche il consenso di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, che ha già valorizzato il portiere ai tempi della Roma, vede in lui un leader che farebbe sicuramente fare un salto di qualità alla porta. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Tuttavia, l’operazione non è priva di incognite finanziarie.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Aggiungo: Noi miglior difesa con Di Gregorio che per diverse partite ha preso gol al PRIMO TIRO mentre dall’altra parte un Maignan che ha DOMINATO diverse gare. Davvero pazzesco. x.com
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