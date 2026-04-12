Il Napoli torna a Parma dove di fatto vinse lo scudetto

Il Napoli si reca di nuovo a Parma, un luogo che lo scorso anno ha rappresentato un passaggio importante nella conquista dello scudetto, anche se in modo non ufficiale. La partita tra Parma e Napoli ha avuto un ruolo determinante in quella stagione, contribuendo alla vittoria del titolo. L'incontro di quest'anno segna un ritorno in un contesto che ha già avuto un suo significato nel percorso della squadra.

Repubblica: oggi il Napoli ha poco da perdere. Conte e De Laurentiis si incontreranno a fine stagione, per programmare il futuro Db Riyadh 22122025 - finale Supercoppa Italiana Napoli-Bologna foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Scott McTominay Parma-Napoli. Lo scorso anno significò scudetto virtuale. Fu la giornata vissuta in concomitanza con Inter-Lazio. Due pareggi che di fatto cucirono il tricolore sulle maglie azzurre. Scudetto fu poi vidimato dai gol di McTominay e Lukaku in casa contro il Cagliari all’ultima giornata. È il remake del duello di un anno fa, quando il Napoli mise le mani sul titolo proprio a Parma. Ma c’è una differenza sostanziale: il vantaggiodell’Inter rimane molto ampio e gli azzurri devono dunque sperare nei passi falsi della capolista, non essendo padroni (a dispetto di 11 mesi fa)del loro destino.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli torna a Parma dove di fatto vinse lo scudetto Leggi anche: Morto Nazzareno Canuti: vinse lo scudetto con l’Inter di Bersellini Leggi anche: Il Mattino: «Parma-Napoli, Crippa avverte: “Snodo decisivo, ma lo scudetto resta nelle mani dell’Inter”» Ho portato il CATANIA dalla SERIE C allo SCUDETTO! | FM26