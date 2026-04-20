Recentemente, l'allenatore ha rivolto parole positive nei confronti di un calciatore, sottolineando il suo impegno e le sue qualità. In un'analisi comparativa, è stato evidenziato un dato statistico che mette in relazione il giocatore in questione con un noto attaccante internazionale. La discussione riguarda anche la possibilità di recupero di un altro calciatore, di cui si parla molto nel mondo del calcio.

Palestra: «Non penso all’Inter. La decisione sul mio futuro sarà presa in base a.» Pellegrini: «Io alla Juventus? Con Spalletti ho un grande rapporto. Sarei felice se.» David Juventus, il gol al Bologna non cambia la valutazione bianconera. Cosa filtra sul suo futuro Calciomercato Juve, con la qualificazione in Champions League si può puntare su questi nomi. Il punto della situazione Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici. Oggi è mancata una cosa» Pagelle Pianese Juventus Next Gen: Pagnucco sorpresa bellissima, Mangiapoco una sicurezza. Male il tandem offensivo, l’ingresso di Licina.VOTI Pianese Juventus Next Gen 0-0: equilibrio e pochi squilli! Bianconeri fermati, ora l’ultimo atto prima dei playoff Braghin: «Problemi nella Juventus Women? Narrativa costante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David è davvero irrecuperabile? Spalletti lo elogia e spunta un dato che lo accomuna ad Haaland

La corsa di Luciano Spalletti per abbracciare Jonathan David

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