In una recente dichiarazione, un ex calciatore ha commentato la situazione del club meneghino, sottolineando come la squadra abbia mostrato una mancanza di identità e personalità durante l'ultima partita. Si è parlato anche delle difficoltà dei giocatori nel gestire la pressione nello stadio di casa e di alcuni elementi che, secondo analisi di esperti, non avrebbero la statura adatta per competere in Champions League.

? Punti chiave Perché i titolari hanno fallito la gestione della pressione a San Siro?. Chi sono i giocatori che non hanno la statura per la Champions?. Come può il Milan recuperare la lucidità mentale nelle ultime due sfide?. Quali sono le reali responsabilità dei sostituti nel crollo rossonero?.? In Breve Milan ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime sette sfide di campionato.. Costacurta individua un calo mentale dopo i match contro Udinese, Juventus e Sassuolo.. Il Milan deve vincere le ultime due giornate per blindare la Champions.. Il gol di Strahinja Pavlovic contro l'Atalanta rappresenta un segnale di reazione.. Il Milan subisce...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Di Canio sul Milan: assenza di identità e personalità dopo il crollo

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