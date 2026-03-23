Di Canio stronca Leao | Non me ne frega se si arrabbierà senza di lui il Milan è più solido

Paolo Di Canio spiega perché il Milan riesce ad esprimersi meglio senza Leao: "Non me ne frega se si arrabbierà. Sono 21 gol segnati nelle otto partite senza Leo, otto vittorie, due su due". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Di Canio: “Il Milan senza Leao è più solido. 16 gol segnati, zero subiti in sei partite”"3-0 al Lecce in Coppa Italia, 3-0 al Bologna, 3-0 all'Udinese, 3-0 contro il Verona, 2-0 contro il Lecce, partita ribaltata contro il Torino.

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