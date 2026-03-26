Crans Montana interrogata la fotografa sopravvissuta | Ho visto un estintore ma nessuno lo usava

Una fotografa incaricata di realizzare contenuti per i social media presso un locale di Crans Montana è rimasta gravemente ustionata durante un incidente. Era stata chiamata a scattare foto e video all’interno del locale, ma ha riferito di aver visto un estintore senza che nessuno lo utilizzasse. È stata interrogata nelle ultime ore, mentre si attendono ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto.

La giovane era stata incaricata dai gestori del Constellation di fare video e foto per i social media ed è rimasta gravemente ustionata. "Ho visto un estintore sotto un tavolo ma nessuno l'ha usato, non eravamo preparati" ha raccontato la giovane ascoltata ieri dagli inquirenti svizzeri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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