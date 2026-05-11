Nel giorno dedicato a Peppino Impastato, il giornalista ha ricevuto una telefonata improvvisa che ha portato a minacce di mafia e ultras. La comunicazione ha interrotto la sua routine quotidiana, portando alla luce questioni di sicurezza legate al suo lavoro. Il Viminale ha deciso di intervenire, offrendo protezione al giornalista dopo le intimidazioni ricevute. L'episodio ha suscitato attenzione sulla situazione di rischio in cui si trova chi denuncia attività criminali.

Una telefonata improvvisa, arrivata nel giorno dedicato al ricordo di Peppino Impastato, ha cambiato la quotidianità del giornalista Nello Trocchia. Dall’altra parte del telefono, la comunicazione ufficiale: il Viminale ha deciso di assegnargli la scorta dopo l’escalation di minacce ricevute negli ultimi mesi. Una misura che arriva al termine di una lunga serie di intimidazioni, messaggi inquietanti e episodi che gli investigatori considerano tutt’altro che episodici. Trocchia, inviato del quotidiano Domani, da anni racconta gli intrecci tra criminalità organizzata, narcotraffico, clan e ambienti ultras. Proprio le sue inchieste avrebbero provocato reazioni sempre più aggressive da parte di personaggi vicini alla criminalità romana e non solo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Devi morì…”. Minacce di mafia e ultras, il Viminale protegge il giornalista Nello Trocchia

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