Deve scontare quasi un anno per spaccio 35enne bloccato in città

Durante un controllo stradale avvenuto il 9 maggio, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 35 anni di origini marocchine, trovato coinvolto in un caso di spaccio. La polizia ha fermato il veicolo in città e, durante le verifiche, è stato scoperto che l'uomo doveva scontare quasi un anno di carcere.

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