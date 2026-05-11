Deve scontare quasi un anno per spaccio 35enne bloccato in città

Da modenatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo stradale avvenuto il 9 maggio, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 35 anni di origini marocchine, trovato coinvolto in un caso di spaccio. La polizia ha fermato il veicolo in città e, durante le verifiche, è stato scoperto che l'uomo doveva scontare quasi un anno di carcere.

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Un normale controllo stradale si è trasformato nell'arresto di un 35enne di origini marocchine, fermato dagli agenti della Polizia di Stato nella giornata del 9 maggio scorso. L'uomo è stato intercettato da una pattuglia della Squadra Volante impegnata nel presidio del territorio modenese e, al.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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