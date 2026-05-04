Deve scontare il carcere per violenze alla compagna fugge e torna | bloccato all' aeroporto

Un uomo che doveva scontare una condanna per violenze alla compagna è stato fermato all'aeroporto Marco Polo di Venezia subito dopo il suo arrivo da Casablanca. Durante i controlli, gli agenti hanno verificato che era in fuga dal carcere e, dopo averlo identificato, lo hanno trasferito immediatamente nel penitenziario di Santa Maria Maggiore. La vicenda si è conclusa con il suo ritorno in cella, evitando che proseguisse la fuga.

Lo hanno controllato, hanno accertato che doveva essere in carcere, non in viaggio, e subito dopo i poliziotti lo hanno trasferito direttamente dall'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove giovedì è atterrato da Casablanca, a Santa Maria Maggiore: il penitenziario maschile lagunare. Sono infatti.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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