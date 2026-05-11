Derby Roma-Lazio Massucci spinge per il rinvio a lunedì

Il derby tra Roma e Lazio si avvicina con alcune incertezze riguardo all’orario di inizio. La partita si giocherà domenica 17 maggio, come confermato, ma tra i protagonisti c’è chi spinge per spostare l’orario a lunedì. La 37a giornata di Serie A si svolgerà comunque nella data stabilita, anche se le discussioni sul programma continuano a tenere banco.

Il derby tra Roma e Lazio vive una vigilia complicata. La cornice della 37a giornata di Serie A non si tocca, domenica 17 maggio è confermata, eppure l’orario del calcio d’inizio rimane un’incognita aperta. E non una sfumatura. Dietro quella casella vuota si muovono i piani delle società, l’organizzazione delle tifoserie e ogni ingranaggio della macchina della sicurezza. Sul rebus il questore di Roma Roberto Massucci, si è espresso chiaramente. Posizione netta, senza ambiguità. “Mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli Internazionali di tennis, che sono diventati un evento mondiale, un evento altrettanto importante come il derby”.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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