Alle 12:30 si giocherà il derby tra le squadre di Roma e Lazio, con la Lega che ha deciso l’orario puntando sulla sicurezza. La scelta è stata influenzata dal risultato della finale di Sinner, che si svolge nello stesso giorno. La programmazione ha anche implicazioni sulla gestione dei diritti televisivi, considerando la sovrapposizione tra gli eventi. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle scorse ore.

? Punti chiave Perché la finale di Sinner ha influenzato l'orario del derby?. Come influirà questa scelta sulla gestione dei diritti televisivi?. Chi ha imposto le restrizioni per evitare scontri tra tifosi?. Quali conseguenze avrà questo modello per i futuri eventi romani?.? In Breve Orario scelto per evitare sovrapposizioni con la finale di tennis di Sinner.. Coordinamento con Questore e Prefetto per gestire flussi di 300mila persone.. Spostamento garantisce simultaneità con Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli.. Lega e presidente Binaghi collaborano per separare i calendari dalla prossima stagione.. La Lega Serie A ha confermato che il derby tra Roma e Lazio si disputerà domenica prossima alle 12:30 dopo le tensioni vissute per l’orario serale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby Roma-Lazio alle 12:30: la Lega sceglie la sicurezza

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