La Lega ha reso noto il calendario delle partite per le prossime tre giornate di campionato. La sfida tra Como e Inter si giocherà domenica 12 alle 20.45, sette giorni dopo il match tra Milan e Juventus, programmato alla stessa ora. Tra gli incontri di rilievo anche quello tra Atalanta e Juventus, fissato per sabato 11 aprile alle 20.

Andati in archivio gli ottavi di finale delle coppe europee, la Lega Serie A ha diramato il calendario di 32ª, 33ª e 34ª giornata. Tra i match di cartello, Atalanta-Juventus sabato 11 aprile alle 20.45, Como-Inter domenica 12 aprile alle 20.45, Roma-Atalanta sabato 18 aprile alle 20.45 e Milan-Juventus domenica 26 aprile alle 20.45. La 32ª giornata, venerdì 104 ore 20.45 Roma-Pisa. Sabato 11, ore 15 Cagliari-Cremonese e Torino-Verona; ore 18 Milan-Udinese; ore 20.45 Atalanta-Juventus. Domenica 12, ore 12.30 Genoa-Sassuolo; ore 15 Parma-Napoli; ore 18 Bologna-Lecce; ore 20.45 Como-Inter. Lunedì 13 ore 20.45 Fiorentina-Lazio. La 33ª giornata, venerdì 174, ore 18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Anticipi e posticipi di A: Como-Inter domenica 12 alle 20.45, 7 giorni dopo Milan-Juve alla stessa ora

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