Derby di Roma che caos | il rischio di mezza Serie A in campo lunedì pomeriggio

Da panorama.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derby di Roma si svolgerà lunedì pomeriggio, coinvolgendo diverse squadre di Serie A. La partita è stata spostata rispetto alla programmazione originale, con alcune squadre che potrebbero giocare già domenica a pranzo o in altri giorni della settimana. La decisione ha suscitato discussioni tra i club, in particolare riguardo a un vantaggio concesso alla squadra che ha appena disputato la finale di Coppa Italia contro l’Inter.

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Mezza Serie A in campo lunedì all’ora dell’apericena. O domenica a pranzo, oppure più avanti nel mezzo della settimana con dubbi e polemiche per un vantaggio concesso alla Lazio reduce dalla finale di Coppa Italia contro l’Inter. E’ il labirinto apparentemente senza via d’uscita in cui si è infilato il campionato di Serie A a due giornate dal gong. Un cortocircuito che ruota attorno al derby tra Roma e Lazio, in programma all’Olimpico ma troppo scomodo per questioni di ordine pubblico da poter essere collocato senza creare problemi a catena a tutti. Il tema è semplice. Per ordine del Viminale, dopo i gravi scontri dell’aprile 2025 la sfida tra le due squadre della Capitale non può andare in orario serale.🔗 Leggi su Panorama.it

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