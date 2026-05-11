Il derby di Roma si svolgerà lunedì pomeriggio, coinvolgendo diverse squadre di Serie A. La partita è stata spostata rispetto alla programmazione originale, con alcune squadre che potrebbero giocare già domenica a pranzo o in altri giorni della settimana. La decisione ha suscitato discussioni tra i club, in particolare riguardo a un vantaggio concesso alla squadra che ha appena disputato la finale di Coppa Italia contro l’Inter.

Mezza Serie A in campo lunedì all’ora dell’apericena. O domenica a pranzo, oppure più avanti nel mezzo della settimana con dubbi e polemiche per un vantaggio concesso alla Lazio reduce dalla finale di Coppa Italia contro l’Inter. E’ il labirinto apparentemente senza via d’uscita in cui si è infilato il campionato di Serie A a due giornate dal gong. Un cortocircuito che ruota attorno al derby tra Roma e Lazio, in programma all’Olimpico ma troppo scomodo per questioni di ordine pubblico da poter essere collocato senza creare problemi a catena a tutti. Il tema è semplice. Per ordine del Viminale, dopo i gravi scontri dell’aprile 2025 la sfida tra le due squadre della Capitale non può andare in orario serale.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Derby di Roma, che caos: il rischio di mezza Serie A in campo lunedì pomeriggio

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ROMA - LAZIO CREATORS FOOTBALL LEAGUE OPEN CUP | GIORNATA 3

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#Dybala a fine gara a Sky Sport: Il contratto dice che probabilmente il #derby sarà mia ultima partita davanti ai tifosi della #Roma, dice in merito al suo futuro. Decisione non ancora presa ma è quello che dice il contratto. La mia idea la tengo per me. Se la so x.com

Maurizio Sarri sul Derby della Capitale che si gioca alle 12:30: Spero che non ci costringeranno a giocare a quell'ora, e qualcuno dovrebbe dimettersi solo per averlo proposto. Posso dirvi ora, se lo fanno, non mi presenterò alle interviste stampa in segno di p reddit