Derby dell’Adriatico | 3.800 biglietti per il match della Vuelle
Per il derby dell’Adriatico, sono stati messi a disposizione 3.800 biglietti, riservati esclusivamente ai residenti della provincia. La decisione di limitare l’acquisto ai residenti provinciali riguarda principalmente la gestione dell’arena e la sicurezza dell’evento. L’affluenza e le modalità di accesso potrebbero influire sulle eventuali semifinali della squadra, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito.
? Domande chiave Perché l'acquisto dei biglietti è limitato solo ai residenti provinciali?. Come influirà la gestione dell'arena sulle possibili semifinali della Vuelle?. Perché la trasferta a Jesi ha causato una perdita economica rilevante?. Chi deciderà la sede della prossima partita in caso di vittoria?.? In Breve 3.000 biglietti venduti in prevendita e 800 posti riservati agli sponsor.. 500 biglietti concessi ai riminesi contro i 150 della sfida a Jesi.. Vendite limitate ai soli residenti nella provincia di Pesaro e Urbino.. Possibile esilio a Forlì o Jesi per eventuali semifinali post quarti.. Giovedì prossimo la Vitrifrigo Arena di Pesaro ospiterà il derby dell’Adriatico con oltre 3.🔗 Leggi su Ameve.eu
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