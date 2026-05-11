Derby dell’Adriatico | 3.800 biglietti per il match della Vuelle

Per il derby dell’Adriatico, sono stati messi a disposizione 3.800 biglietti, riservati esclusivamente ai residenti della provincia. La decisione di limitare l’acquisto ai residenti provinciali riguarda principalmente la gestione dell’arena e la sicurezza dell’evento. L’affluenza e le modalità di accesso potrebbero influire sulle eventuali semifinali della squadra, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito.

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? Domande chiave Perché l'acquisto dei biglietti è limitato solo ai residenti provinciali?. Come influirà la gestione dell'arena sulle possibili semifinali della Vuelle?. Perché la trasferta a Jesi ha causato una perdita economica rilevante?. Chi deciderà la sede della prossima partita in caso di vittoria?.? In Breve 3.000 biglietti venduti in prevendita e 800 posti riservati agli sponsor.. 500 biglietti concessi ai riminesi contro i 150 della sfida a Jesi.. Vendite limitate ai soli residenti nella provincia di Pesaro e Urbino.. Possibile esilio a Forlì o Jesi per eventuali semifinali post quarti.. Giovedì prossimo la Vitrifrigo Arena di Pesaro ospiterà il derby dell’Adriatico con oltre 3.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby dell’Adriatico: 3.800 biglietti per il match della Vuelle ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Vuelle, biglietti (quasi) solo per i pesaresi Rugby, il derby dell’Adriatico va al Pesaro che in rimonta supera il Romagna per 19-17Il Romagna non va oltre il 17-19 nella partita con il Pesaro: un primo tempo di grande sostanza, chiuso sul 14-0, non basta per fare risultato Il... Argomenti più discussi: A Jesi il Derby dell’Adriatico. Coach Leka infiamma i tifosi; Basket, iniziano i playoff con la Dole all'assalto di Pesaro: il derby dell'Adriatico parte dal neutro di Jesi; BM ON A2 / La preview del primo turno playoff: Pesaro-Rimini, il derby dell'Adriatico si accende - di Matteo Parma; Vuelle, i playoff nel mirino: Rimini come primo ostacolo. Sabato alle 20 gara 1 dei quarti a Jesi. Il Derby dell'Adriatico sta arrivando... siete pronti a viverlo con noi? #PesaroRimini x.com I playoff della ABA League 2025-26 iniziano oggi con i quarti di finale reddit