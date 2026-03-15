Rugby il derby dell’Adriatico va al Pesaro che in rimonta supera il Romagna per 19-17

Nel derby dell’Adriatico di rugby, il Pesaro ha battuto il Romagna con il punteggio di 19-17. Dopo un primo tempo concluso con un vantaggio di 14-0 per il Romagna, il Pesaro è riuscito a rimontare nel secondo tempo e a ottenere la vittoria. La partita si è giocata tra le due squadre e si è conclusa con il risultato finale di 19-17.

Il Romagna non va oltre il 17-19 nella partita con il Pesaro: un primo tempo di grande sostanza, chiuso sul 14-0, non basta per fare risultato Il Romagna non va oltre il 17-19 nella partita con il Pesaro: un primo tempo di grande sostanza, chiuso sul 14-0, non basta per fare risultato. Dopo aver condotto il match per buona parte, nell’ultimo quarto di gara i galletti subiscono la rimonta dei marchigiani, che lasciano solo il bonus difensivo alla squadra romagnola. Partenza grintosa del Romagna, che al primo tentativo di attacco trova con Fela la meta del vantaggio, trasformata da Sergi. Il possesso resta alla squadra romagnola, attenta a non lasciare spazio al Pesaro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Unione Rugby Firenze. Due vittorie e due ko. Ma il derby va al PratoDue vittorie e due sconfitte: questo il bilancio dell’Unione Rugby Firenze nelle partite di campionato del fine settimana. Rugby. Banca Centro Cus Siena detta legge e supera Perugia. Al ’Masone’ va in scena una partita ad alto ritmoAl ‘Masone’, in una partita intensa, vera, giocata ad alto ritmo e senza un attimo di tregua, il Banca Centro Cus Siena supera 38-28 il Rugby... Aggiornamenti e notizie su Rugby il derby dell'Adriatico va al... Temi più discussi: Il Romagna RFC riceve il Pesaro per il Derby dell’Adriatico; Milan Inter in tv e streaming: dove vedere il derby; Il derby è dell’Union: i Dragons si arrendono 69-63; Derby da leggenda del rugby: Rovigo-Petrarca e premiazione di chi ha vestito più di 100 volte la maglia rossoblù. Stadio Flaminio: gli U2, i derby anni ‘90 e il rugby. Le vite del prima dell’abbandonoC’era uno stadio lì, dal 1911, quando venne inaugurato lo Stadio Nazionale: 1500 bambini a fare saggio di maestria ginnica, un po’ d’atletica, arie d’opera, sovrani in tribuna, i giorni ... ilmessaggero.it Rugby: Peroni Top10, il derby lombardo Calvisano-Viadana lancia l'ottavo turnoRoma, 18 nov. - (Adnkronos) - Il derby lombardo tra il Transvecta Calvisano e il Rugby Viadana accende le luci sull'ottava giornata del Peroni Top10, con l'anticipo di venerdì sera alle 20.35 in ... iltempo.it Vittoria in rimonta per il Rugby Villadose '76 ASD che tira fuori il carattere nella ripresa #rugby #SerieB facebook Rugby, Italia sorpresa dal Galles: niente tris x.com