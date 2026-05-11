Denver uomo morto investito da un jet | panico e incendio in pista

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Denver, un uomo è stato investito da un velivolo durante le operazioni a terra, provocando panico tra i presenti e un incendio sulla pista. Le forze dell'ordine stanno indagando su come l’uomo sia riuscito a oltrepassare la recinzione intatta dell’aeroporto. I passeggeri coinvolti nell’evacuazione hanno descritto di aver assistito a fumo e caos mentre cercavano di mettersi in salvo. Le autorità hanno avviato le verifiche sul singolo incidente.

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? Domande chiave Come ha fatto un uomo a superare una recinzione intatta?. Cosa hanno visto i passeggeri durante l'evacuazione tra il fumo?. Perché i sistemi di sorveglianza non hanno rilevato l'intruso prima?. Come hanno gestito i piloti l'incendio subito dopo l'impatto?.? In Breve Dodici passeggeri feriti, cinque trasportati in ospedale dopo l'evacuazione degli scivoli d'emergenza.. Testimonianze di Jose Cervantes e John Anthens descrivono fumo denso e scintille motore.. L'intrusione è avvenuta in soli due minuti dopo il superamento della recinzione perimetrale.. Vastità di 137 chilometri quadrati e 58 chilometri di recinzione complicano il monitoraggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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