Demolition Man | mostra all' Accademia di Belle Arti

Da reggiotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta dal professor Pietro Sacchetti, sarà inaugurata una mostra dedicata a Demolition Man. L’esposizione sarà aperta al pubblico e presenterà opere e materiali legati a questa iniziativa. La mostra si svolgerà presso i locali dell’istituzione e resterà visitabile nelle prossime settimane. L’evento ha come obiettivo principale l’approfondimento e la valorizzazione di questa tematica artistica.

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L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta dal prof. Pietro Sacchetti, ospiterà Demolition Man. Francesco De Molfetta e l’arte della detonazione iconica, mostra personale dell’artista Francesco De Molfetta (a.k.a. Demo), a cura del prof. Domenico Michele Surace, docente di Storia.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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