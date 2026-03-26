Domani, alle 11:00, si aprirà presso lo spazio Le Teche, al terzo piano dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, la nuova edizione della mostra “Un filo a cui appendere le cose”. L’evento si svolgerà nel contesto dell’istituto e durerà fino a data da definirsi. La rassegna presenta diverse opere e sarà visitabile durante gli orari di apertura dell’Accademia.

Domani, 27 marzo 2026 alle ore 11:00, prenderà il via la nuova edizione della rassegna “Un filo a cui appendere le cose”, nello spazio Le Teche, al terzo piano dell’ Accademia di Belle Arti di Napoli. La mostra resterà aperta fino al 27 giugno e mette in luce i libri d’artiste realizzati da Maria Cristina Antonini, Agnese Brusca, Adriana De Manes, Agnese Fornito, Ivana Gaeta, Clara Garesio, Ilia Tufano, Daniela Pergreffi, Ellen G., Eva Santos e Rendel Simonti. Donne ad Arte, attiva all’Accademia da sedici anni, è il cuore del progetto. Ideata e curata da Maria Cristina Antonini, nasce come fondo dedicato alle donne artiste e alla cultura di genere nella biblioteca “Anna Caputi” e si è sviluppata nel tempo grazie al contributo di librerie, musei e singole artiste. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Parte domani all’Accademia di Belle Arti di Napoli la mostra “Un filo a cui appendere le cose”

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