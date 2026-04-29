Vestire la musica all’Accademia di Belle Arti di Napoli la mostra sulle grandi costumiste italiane dell’opera

All’Accademia di Belle Arti di Napoli è stata inaugurata la mostra “Vestire la musica. Costumiste italiane”, dedicata alle professioniste che hanno creato i costumi per l’opera lirica. L’esposizione presenta bozzetti, fotografie e materiali originali provenienti da diverse costumiste italiane. L’evento rimarrà aperto al pubblico fino a una data stabilita e offre un approfondimento sul ruolo delle costumiste nel mondo dell’opera.

All’ Accademia di Belle Arti di Napoli arriva la mostra “Vestire la musica. Costumiste italiane all’Opera”, accompagnata da un convegno che segna l’atto conclusivo del progetto Casta Diva – An International Research and Production Digital Platform on Women in Italian Musical Theatre, finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Pnrr – NextGenerationEU. L’inaugurazione è in programma giovedì 30 aprile: alle 9.30 il convegno nell’Aula Magna, alle 13 l’apertura della mostra nella Galleria dell’Accademia (Gan). L’esposizione resterà visitabile fino al 30 giugno 2026. Il progetto Casta Diva, con capofila il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, ha coinvolto dodici istituzioni italiane con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nel teatro musicale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Parte domani all’Accademia di Belle Arti di Napoli la mostra “Un filo a cui appendere le cose”Domani, 27 marzo 2026 alle ore 11:00, prenderà il via la nuova edizione della rassegna “Un filo a cui appendere le cose”, nello spazio Le Teche, al... Toni Servillo tra cinema e teatro: mostra fotografica all’Accademia di Belle Arti di NapoliUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vestire la musica: a Napoli l’evento finale del progetto PNRR Casta Diva sulle donne dell’opera; Giada Masi: La mia Ofelia come una ventenne di oggi porta i Dr.Martens; Naba a Forma Festival alla Nuvola di Roma l’8 e 9 maggio. 'Vestire la musica', ecco il tesoro delle costumiste italianeDonne che ispirano, muse, ma anche donne che progettano, costruiscono, inventano: è il tesoro costituito dalle costumiste nel teatro musicale, un giacimento culturale che trova nell'opera lirica una m ... ansa.it Accademia Belle Arti Napoli spinge sull'internazionalizzazione(di Angelo Cerulo) L'Accademia di Belle Arti di Napoli cerca di cogliere le opportunità per sostenere l'attività di ricerca e di partenariato attivo, intercettando fondi pubblici e privati. ansa.it Oggi abbiamo avuto il piacere di ospitare l’Accademia delle Belle Arti di Frosinone presso il “Convitto Regina Margherita”. Un incontro prezioso dedicato all’orientamento delle classi quinte, durante il quale studentesse e studenti hanno potuto conoscere da vi - facebook.com facebook