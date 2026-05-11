Demenze a Forlì | nuovi incontri per aiutare i familiari dei malati

A Forlì si svolgono nuovi incontri dedicati ai familiari di persone affette da demenza. Durante le sessioni vengono affrontati i cambiamenti comportamentali che possono verificarsi in casa e vengono condivise strategie pratiche fornite da psicologi per aiutare a mantenere la comunicazione con i malati. L’obiettivo è offrire supporto concreto a chi si prende cura di loro.

? Punti chiave Come gestire i cambiamenti comportamentali del malato in casa?. Quali strategie pratiche offrono gli psicologi per mantenere la comunicazione?. Come accedere gratuitamente ai servizi sociali del Comune di Forlì?. Chi sono i professionisti che guideranno il percorso di supporto?.? In Breve Ciclo di tre incontri a Vecchiazzano il 14, 21 e 28 maggio.. Dottoressa Elena Mariani e medici geriatri gestiscono i gruppi psicoeducativi.. Sessione clinica il 14 maggio, relazionale il 21 e welfare il 28 maggio.. Accesso gratuito senza prenotazione presso la Casa di Riposo Orsi Mangelli.. Giovedì 14 maggio, alle ore 14 presso la Sala Teatro della Casa di Riposo Orsi Mangelli a Vecchiazzano, inizierà il nuovo ciclo di incontri dedicato ai familiari che assistono persone colpite da fragilità cognitiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

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