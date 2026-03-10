Nuovi incontri per pazienti cronici e familiari | tre appuntamenti su alimentazione e stili di vita

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ambito territoriale di Forlì ha organizzato un ciclo di tre incontri rivolti a pazienti con patologie croniche e ai loro familiari. Gli appuntamenti si concentrano su temi legati all’alimentazione e agli stili di vita e sono realizzati in collaborazione con le Case della Comunità dell’Alta Valle del Bidente e di Forlimpopoli.

Per quanto riguarda l'Alta Valle del Bidente, il primo incontro è in programma martedì 10 marzo, dalle 9.30 alle 11.30, con il tema "Le basi della sana alimentazione" Nuovo ciclo di incontri dedicati ai pazienti con patologie croniche e ai loro familiari promosso dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Forlì, in collaborazione con le Case della Comunità dell'Alta Valle del Bidente e di Forlimpopoli. L'iniziativa rientra nel Piano Regionale della Prevenzione e propone un percorso dal titolo "Scegli il benessere: tre passi verso nuovi stili di vita per la salute", pensato per fornire strumenti pratici utili a migliorare le abitudini quotidiane.