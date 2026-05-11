Deloitte focus sul turismo | food & beverage e sostenibilità le nuove sfide dell’hotellerie di lusso

Secondo un rapporto recente, Deloitte evidenzia come il settore dell’hotellerie di lusso stia affrontando nuove sfide legate a due ambiti principali: il food & beverage e la sostenibilità. In Italia, il settore si conferma il punto di riferimento in Europa, con il 60% degli investitori che lo considera il principale hub europeo dell’hotellerie di lusso. Questi dati indicano un focus crescente su aspetti legati alla qualità dell’offerta e all’impatto ambientale.

L’Italia si conferma il principale hub europeo dell’hotellerie di lusso secondo il 60% degli investitori. In questa fase di trasformazione e incertezza segnata da tensioni geopolitiche, gli investimenti in food & beverage e sostenibilità ambientale emergono come leve strategiche di competitività e creazione di valore per gli operatori del settore. Queste le principali sfide che il turismo di alta gamma si trova ad affrontare e che saranno al centro dell’evento “ Luxury Hospitality Reloaded: Repositioning and Balancing Sustainability “, promosso da Deloitte con la partecipazione di gruppi alberghieri, investitori e rappresentanti del settore bancario, nella Galleria Deloitte di Milano.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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