Food&Beverage 4.712 società di capitale nell’e-commerce

In Italia, nel settore Food&Beverage, sono attive 4.712 società di capitale nel commercio elettronico. Queste aziende operano online, rappresentando una parte significativa del mercato digitale legato ai prodotti alimentari e alle bevande. I dati indicano una presenza estesa di imprese che vendono tramite piattaforme digitali, riflettendo l'interesse crescente verso il canale e-commerce in questo settore specifico.

Sono 4.712 le società di capitale attive nell’e-commerce del comparto Food&Beverage in Italia: è quanto emerge con i dati dell’ Osservatorio sui siti e-commerce italiani realizzato da Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale in Italia, in collaborazione con Cribis – società del gruppo Crif che fornisce informazioni, soluzioni e consulenza alle imprese. L’analisi, che sarà presentata nel corso della XXI edizione di Netcomm Forum il 6 e 7 maggio 2026 presso l’Allianz MiCo di Milano, registra che l’e-commerce in Italia “si conferma un comparto vitale ma sempre più selettivo”: nel 2026 sono entrate nel panorama digitale 21.717 nuove aziende (di cui quasi 12.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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