Avolta punta sull’aeroporto di Firenze Food & Beverage con l’ingresso dell’Antico Vinaio e di Puro Gusto

Avolta amplia la propria presenza all’Aeroporto di Firenze e fa il suo ingresso nel Food & Beverage con All’Antico Vinaio e Puro Gusto. Il gruppo, già presente all’Amerigo Vespucci con un’offerta retail, si aggiudica un nuovo segmento di business entrando nel comparto con due concept d’eccellenza che coniugano l’autenticità della tradizione toscana con l’innovazione della caffetteria internazionale. "Questa operazione rafforza ulteriormente il legame tra l’azienda e il territorio regionale – spiega una nota –, dove Avolta vanta oggi una rete di 31 punti vendita totali e una forza lavoro pari a 586 dipendenti. "L’ingresso nel settore Food & Beverage a Firenze, dove eravamo già presenti con un’offerta retail, potenzia la nostra presenza sul canale aeroportuale e segna una tappa fondamentale nella nostra strategia di crescita in Italia", ha commentato Massimiliano Santoro, CEO Italy di Avolta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

“Da oggi partire da Firenze ha più gusto”. Antico Vinaio all’aeroporto di Peretola, è la prima apertura del 2026Da oggi, partire da Firenze è ancora più piacevole con l’apertura di Antico Vinaio all’aeroporto di Peretola.

Sanremo, la schiacciata fiorentina sul palco del gusto con l’Antico VinaioSanremo ospita l’Antico Vinaio, il famoso panificio fiorentino, che porta la sua schiacciata sul palco del gusto.

L’Antico Vinaio pronto per sbarcare a Genova: “Il 2027 sarà l’anno giusto” x.com

