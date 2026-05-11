Del buio non ho paura Un fumetto che racconta di seconde possibilità

Del buio non ho paura, Silvia Vecchini, Sualzo, Il CastoroGiovedì scorso in libreria abbiamo avuto il piacere di ospitare Silvia Vecchini che, in dialogo con la nostra Ilaria Gradassi, ha presentato la sua nuova raccolta di poesie edita da Bompiani "E se tutte insieme. Storie di figlie, madri.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Alla mia età non ho paura del buio, né dei morti, né del silenzio. Io più paura di ciò che sorride, mentre mi pugnala alla schiena. Buonanotte ? x.com

Non ho avuto paura leggendo da quando ero un bambino. È una parte della crescita o non ci sono grandi romanzi che inducono paura? reddit

Pino Insegno confessa: Anche io ho paura del buioRoma, 22 mar. (askanews) – Ho paura, ho paura del buio. La paura di ciò che non conosci, quello mi fa paura: a confessarlo è Pino Insegno alla vigilia del nuovo appuntamento con Voice Anatomy, ... affaritaliani.it