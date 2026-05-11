Del buio non ho paura Un fumetto che racconta di seconde possibilità

Da arezzonotizie.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Del buio non ho paura, Silvia Vecchini, Sualzo, Il CastoroGiovedì scorso in libreria abbiamo avuto il piacere di ospitare Silvia Vecchini che, in dialogo con la nostra Ilaria Gradassi, ha presentato la sua nuova raccolta di poesie edita da Bompiani "E se tutte insieme. Storie di figlie, madri.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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