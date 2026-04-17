Così ho deciso di andare in terapia Tiziano Ferro racconta il suo momento buio

Un artista italiano ha condiviso pubblicamente di aver deciso di intraprendere un percorso terapeutico, spiegando che ci sono periodi in cui, nonostante il successo e la notorietà, si sente il bisogno di affrontare emozioni intense. La sua testimonianza è stata rilasciata attraverso un'intervista, in cui ha descritto un episodio di difficoltà personale. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi specifici che lo hanno portato a questa scelta.

Ci sono momenti, nella vita di un artista, in cui il successo e la fama non bastano più a nascondere ciò che accade dentro. È proprio da questo punto fragile e profondamente umano che parte il racconto di Tiziano Ferro, che ha deciso di condividere uno dei capitoli più difficili della sua esistenza, mettendo da parte ogni filtro. Il cantautore di Latina ha scelto di aprirsi in una lunga conversazione con Vittorio Lingiardi per Venerdì di La Repubblica, rivelando come il bisogno di chiedere aiuto sia arrivato all’improvviso, quasi come un crollo inevitabile dopo mesi, forse anni, di sofferenza accumulata. Tiziano Ferro a cuore aperto sulla dipendenza e la terapia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il meglio di TIZIANO FERRO - Raccolta Vol. 1

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