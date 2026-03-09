Malavia il nuovo film di Nunzia De Stefano racconta crescita musica e seconde possibilità

Una storia di formazione attraversata dal rap, dal dolore e dal desiderio di riscatto. Si presenta così “Malavia”, il nuovo film di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo Garrone, che dopo l’anteprima alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Freestyle si prepara ad arrivare nelle sale italiane dal 26 marzo con Fandango Distribuzione. Nel frattempo è stato diffuso il trailer ufficiale del film, produzione Archimede e Rai Cinema, che offre un primo sguardo a un racconto intenso e profondamente radicato nella periferia napoletana. Al centro della storia c’è Sasà, interpretato da Mattia Francesco Cozzolino, un ragazzo di tredici anni che sogna di diventare rapper e usa la musica come possibilità concreta di salvezza per sé stesso e per la madre. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

