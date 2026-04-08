Bivacco in via Don Morosini | Daspo urbano per un senzatetto

Nella zona di via Don Morosini è stato applicato un Daspo urbano a un senzatetto, che vieta l'accesso e lo stazionamento nella zona. La misura è stata adottata per motivi di sicurezza e ordine pubblico. La decisione si basa su un'ordinanza emessa dalle autorità competenti, che ha portato alla messa in atto del divieto di presenza nel tratto interessato.

Divieto di accesso e stazionamento, il cosiddetto Daspo Urbano, per un senzatetto nella zona di via Don Morosini. Il provvedimento è stato adottato dal questore di Latina nei confronti di un uomo di nazionalità polacca, “già destinatario di precedenti interventi delle forze dell’ordine per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Latina: Polizia sgomera via Don Morosini, fine al degradoLa Questura di Latina ha attivato un monitoraggio straordinario su via Don Morosini, scatenando un’operazione di controllo contro il degrado urbano. Via Don Morosini e il degrado nel quartiere: interviene la poliziaDopo le segnalazioni dei residenti, sul piede di guerra per la situazione, la questura ha programmato un monitoraggio della zona che si ripeterà... Arriva il Daspo urbano per uno dei senzatetto di via Don MorosiniAlla luce della reiterazione dei comportamenti e dei precedenti di polizia emersi, il Questore ha disposto per il soggetto un divieto di accesso e permanenza della durata di nove mesi in diverse aree ... latinaoggi.eu Latina, la protesta dei residenti: striscioni ai balconi contro il degrado in via Don MorosiniStriscioni appesi ai balconi e un messaggio chiaro rivolto alle istituzioni: Basta degrado. Succede in viale Don Morosini, nel quartiere residenziale della città, dove alcuni residenti hanno deciso ... latinapress.it