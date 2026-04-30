Sciacca stretta su microcriminalità e decoro urbano

A Sciacca, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha analizzato alcune richieste provenienti dal territorio e ha messo a punto un piano di interventi mirati. La riunione, presieduta dal prefetto, ha riguardato in particolare il contrasto alla microcriminalità e il miglioramento del decoro urbano. Sono state valutate diverse azioni da mettere in atto per affrontare le problematiche segnalate dai residenti e dalle autorità locali.

Stretta sulla microcriminalità e il decoro urbano a Sciacca. Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Salvatore Caccamo, ha esaminato alcune istanze provenienti dal territorio ed elaborato un piano di interventi.Nonostante la delittuosità sia in calo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Sicurezza, più pattuglie e controlli. Stretta su droga e microcriminalitàdi Marco Corsi Ieri mattina a si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato alla presenza del prefetto di... Salerno, buio su Santa Trofimena: l’appello per il decoro urbano? Cosa sapere Tre faretti spenti all'ingresso della chiesa di Santa Trofimena a Salerno richiedono manutenzione a Edison.