Decreto Primo Maggio un miliardo per favorire le assunzioni | esoneri e bonus tutte le novità
Il Decreto Primo Maggio prevede quasi un miliardo di euro destinati a incentivare le assunzioni, con misure che includono esoneri contributivi e bonus per le aziende. La norma mira anche a sostenere salari più elevati, contrastare i contratti irregolari e regolamentare il lavoro svolto tramite piattaforme digitali. Le novità sono state annunciate in occasione della giornata lavorativa del primo maggio e riguardano vari settori dell’economia.
Firenze, 11 maggio 2026 – Quasi un miliardo di euro per incentivare le assunzioni, sostenere salari più alti, contrastare i contratti “pirata” e regolamentare il lavoro sulle piattaforme digitali. È il cuore del decreto Primo Maggio 2026, approvato dal consiglio dei ministri il 28 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile come decreto legge 622026. Il provvedimento, entrato in vigore il 1 maggio, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni e potrebbe subire modifiche. Le risorse ammontano a circa 934 milioni di euro, una cifra quasi doppia rispetto ai 500 milioni di cui si parlava inizialmente. Cosa prevede il decreto.🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Bonus assunzioni, “salario giusto” e tutele per i rider: le novità nel decreto Primo maggio del governo MeloniNel decreto Primo maggio approvato ieri dal Consiglio dei ministri il governo Meloni ha inserito diverse misure.
Bonus giovani under35 e donne nel decreto Primo maggio: tutte le novità e gli sconti per i lavoratoriNel decreto lavoro che il governo sta preparando in occasione del Primo maggio, si punta a rendere strutturale il bonus giovani under 35, l'esonero...
Argomenti più discussi: Decreto Primo Maggio 2026: cosa cambia su bonus, rider e welfare; In vigore il Decreto Legge 1° maggio; Il decreto Primo Maggio e la mancata introduzione del salario minimo legale; Pubblicato il Decreto 1° Maggio: tutte le novità.