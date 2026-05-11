Decreto Primo Maggio un miliardo per favorire le assunzioni | esoneri e bonus tutte le novità

Il Decreto Primo Maggio prevede quasi un miliardo di euro destinati a incentivare le assunzioni, con misure che includono esoneri contributivi e bonus per le aziende. La norma mira anche a sostenere salari più elevati, contrastare i contratti irregolari e regolamentare il lavoro svolto tramite piattaforme digitali. Le novità sono state annunciate in occasione della giornata lavorativa del primo maggio e riguardano vari settori dell’economia.

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