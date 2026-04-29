Bonus assunzioni salario giusto e tutele per i rider | le novità nel decreto Primo maggio del governo Meloni

Il governo ha approvato ieri un nuovo decreto che introduce diverse misure, tra cui il bonus assunzioni, norme sul salario per i lavoratori e nuove tutele per i rider. Le disposizioni riguardano anche le modalità di applicazione delle agevolazioni e le condizioni di lavoro dei dipendenti. La normativa, approvata dal Consiglio dei ministri, si inserisce nel quadro delle iniziative pubbliche per regolamentare il settore del lavoro.

Nel decreto Primo maggio approvato ieri dal Consiglio dei ministri il governo Meloni ha inserito diverse misure. C'è il rinnovo di alcuni bonus già esistenti, mentre altre misure sono una novità. Tutti gli incentivi andranno solo alle aziende che applicano un "salario giusto". C'è spazio anche per misure che riguardano i rider.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Lavoro, il governo lancia il “salario giusto”: nel decreto Primo maggio bonus vincolati e più tutele per i riderIl testo, atteso per oggi, introduce misure di contrasto al lavoro povero attraverso le garanzie contrattuali. Decreto Primo Maggio approvato con bonus assunzioni e salario giusto: le misureIl Governo ha approvato il nuovo decreto Lavoro in vista del Primo Maggio, con un pacchetto di misure che punta su occupazione stabile, contrasto al... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lavoro, via libera Cdm a decreto 1° maggio. Meloni: Stanziato 1 miliardo per incentivi; Lavoro, via libera a decreto. Dal 'salario giusto' ai bonus assunzioni, tutte le misure; Lavoro, salario giusto e contratti nel Decreto 1° maggio; Decreto primo maggio, prorogati i bonus per le assunzioni di giovani e donne. Meloni: al centro il tema del salario giusto. Bonus assunzioni, salario giusto e tutele per i rider: le novità nel decreto Primo maggio del governo MeloniNel decreto Primo maggio approvato ieri dal Consiglio dei ministri il governo Meloni ha inserito diverse misure ... fanpage.it Decreto Lavoro 2026: bonus assunzioni, salario giusto e stretta sul caporalato digitaleDecreto Lavoro 2026 approvato: bonus assunzioni, salario giusto, stop al caporalato digitale e nuove tutele per lavoratori e imprese. lamilano.it Via libera al decreto Primo maggio: arriva lo stop agli incentivi per chi non applica il contratto collettivo di riferimento, nuove tutele ai rider e un mini-adeguamento di stipendio per i contratti scaduti. Prorogati i bonus assunzioni giovani, donne e Zes e le isopen - facebook.com facebook Bonus per i giovani under 35: invio domanda e novità assunzioni 2026 x.com