Bonus giovani under35 e donne nel decreto Primo maggio | tutte le novità e gli sconti per i lavoratori

Un decreto lavoro in fase di definizione include diverse novità legate alle agevolazioni per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, il bonus rivolto ai giovani sotto i 35 anni viene reso permanente, accompagnato dall'esonero contributivo per le assunzioni di chi non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Inoltre, sono previste proroghe delle agevolazioni dedicate al lavoro femminile, con l’obiettivo di supportare queste categorie nel mercato del lavoro.

Nel decreto lavoro che il governo sta preparando in occasione del Primo maggio, si punta a rendere strutturale il bonus giovani under 35, l'esonero contributivo per chi assume giovani che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato, e a prorogare le agevolazioni per il lavoro femminile. Ecco cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nel decreto primo maggio obiettivo bonus giovani strutturaleIl governo punta a rendere strutturale il bonus per le assunzioni dei giovani under35.

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Nel decreto primo maggio obiettivo bonus giovani strutturale. Agevolazione per under35 scade a fine aprile. Donne altra priorità #ANSA x.com

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