Decreto Fiscale in Senato oltre 400 emendamenti | novità su telemarketing pensionati migrati e rottamazione

In vista del voto in Senato, il decreto fiscale ha visto la discussione di oltre 400 emendamenti in commissione. Tra le modifiche proposte, ci sono l’estensione della rottamazione quinquies a multe e imposte locali e la riapertura della quota quater per chi ha saltato alcuni pagamenti. Nel testo si affrontano anche temi come il telemarketing e la posizione dei pensionati migrati. La discussione prosegue in attesa del voto definitivo.

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