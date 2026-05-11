Decreto Fiscale in Senato oltre 400 emendamenti | novità su telemarketing pensionati migrati e rottamazione
In vista del voto in Senato, il decreto fiscale ha visto la discussione di oltre 400 emendamenti in commissione. Tra le modifiche proposte, ci sono l’estensione della rottamazione quinquies a multe e imposte locali e la riapertura della quota quater per chi ha saltato alcuni pagamenti. Nel testo si affrontano anche temi come il telemarketing e la posizione dei pensionati migrati. La discussione prosegue in attesa del voto definitivo.
Il dl fiscale è atteso in Senato per il voto. Tra i 400 emendamenti discussi in commissione, spicccano l'estensione della rottamazione quinquies a multe e imposte locali e la riapertura della quater a chi ha saltato alcuni pagamenti. Sul tavolo anche una flat tax sui redditi dei pensionati italiani all'estero e norme contro il telemarketing aggressivo. Ecco le novità.🔗 Leggi su Fanpage.it
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