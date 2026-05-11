Decreto Fiscale in Senato oltre 400 emendamenti | novità su telemarketing pensionati migrati e rottamazione

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del voto in Senato, il decreto fiscale ha visto la discussione di oltre 400 emendamenti in commissione. Tra le modifiche proposte, ci sono l’estensione della rottamazione quinquies a multe e imposte locali e la riapertura della quota quater per chi ha saltato alcuni pagamenti. Nel testo si affrontano anche temi come il telemarketing e la posizione dei pensionati migrati. La discussione prosegue in attesa del voto definitivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il dl fiscale è atteso in Senato per il voto. Tra i 400 emendamenti discussi in commissione, spicccano l'estensione della rottamazione quinquies a multe e imposte locali e la riapertura della quater a chi ha saltato alcuni pagamenti. Sul tavolo anche una flat tax sui redditi dei pensionati italiani all'estero e norme contro il telemarketing aggressivo. Ecco le novità.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Via libera del Senato al decreto bollette: è legge. Dai bonus al telemarketing, tutte le novitàVia libera definitivo del Senato con xx voti a favore e xx contro al decreto bollette.

Decreto bollette contro il caro energia, dagli sconti alle novità su carbone e telemarketingIl Decreto bollette arriva in Aula alla Camera lunedì 30 marzo con il Governo pronto a porre la fiducia.

Argomenti più discussi: Decreto fiscale, ecco le possibili novità con gli emendamenti al Senato; In Parlamento; Decreto fiscale, cassati 95 emendamenti. Slitta l’approdo in aula previsto per il 12 maggio; Colf e badanti, flat tax per i pensionati, scontrini e Pos: cosa può cambiare con il decreto fiscale.

decreto fiscale decreto fiscale in senatoDecreto Fiscale, in Senato oltre 400 emendamenti: novità su telemarketing, pensionati migrati e rottamazioneIl dl fiscale è atteso in Senato per il voto. Tra i 400 emendamenti discussi in commissione, spicccano l'estensione della rottamazione quinquies a multe ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web