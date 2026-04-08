Via libera del Senato al decreto bollette | è legge Dai bonus al telemarketing tutte le novità

Il Senato ha approvato definitivamente il decreto bollette con un voto di xx favorevoli e xx contrari. La legge, che doveva essere convertita entro il 21 aprile, include nuove misure relative ai bonus e al telemarketing. Ora il provvedimento passerà alla firma del presidente della Repubblica per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La discussione in aula si è svolta senza ulteriori modifiche al testo approvato dalla Camera.

Via libera definitivo del Senato con xx voti a favore e xx contro al decreto bollette. Il testo andava convertito in legge entro il 21 aprile. Tra le soluzioni contenute. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Via libera del Senato al decreto bollette: è legge. Dai bonus al telemarketing, tutte le novità Leggi anche: Bonus bollette, ok al decreto: sale l’aiuto per famiglie. Ecco tutte le novità Decreto bollette approvato alla Camera, dal bonus di 115 euro allo stop al telemarketing, vannacciani votano controI tre deputati vannacciani alla Camera Rossano Sasso, Edoardo Ziello e Emanuele Pozzolo hanno votato contro sia al decreto legge che al governo, a... Temi più discussi: Decreto Bollette: dopo il via libera della Camera passa al Senato; Dl Energia, via libera della Camera. Confermata fiducia al governo, il testo passa al Senato - Geagency; Pane fresco, primo via libera del Senato: etichetta diversa per quello precotto; Vittime di reato: il riconoscimento della dignità. Via libera della Camera al decreto bollette: ora il testo passa al SenatoDal bonus per le famiglie ai provvedimenti per le imprese, fino alle modifiche su rinnovabili e mercato energetico: le principali novità del decreto bollette approvato alla Camera. notizie.it Il Senato dà il via libera alla cessione della portaerei Garibaldi all’IndonesiaLa Commissione Affari esteri e difesa del Senato ha espresso parere favorevole allo schema di decreto ministeriale relativo alla cessione a titolo gratuito della portaeromobili Giuseppe Garibaldi alla ... aresdifesa.it Piano paesaggistico regionale, via libera della Giunta all’aggiornamento: ecco cosa prevede Approvata la delibera su proposta della presidente Todde e dell’assessore Spanedda - facebook.com facebook Via libera della Giunta Capitolina per la riqualificazione dello Stadio “Centrale” del Foro Italico che diventerà uno spazio per eventi tutto l’anno. Info ow.ly/ikFy50YF0rB #Concretamente. Le decisioni di Roma Capitale per la città ow.ly/3KHo50YsctK x.com