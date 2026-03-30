Decreto bollette contro il caro energia dagli sconti alle novità su carbone e telemarketing

Il Decreto bollette sarà discusso in Aula alla Camera il 30 marzo, con il Governo che intende porre la fiducia sulla legge. Il provvedimento prevede sconti per le utenze energetiche e introduce novità relative all’uso del carbone e alle pratiche di telemarketing. La discussione si svolgerà in un contesto di confronto tra maggioranza e opposizione, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

Il Decreto bollette arriva in Aula alla Camera lunedì 30 marzo con il Governo pronto a porre la fiducia. Il testo punta a intervenire sul caro energia, sui sostegni alle famiglie e sulla materia energetica. Secondo il calendario fissato dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, martedì 31 marzo dalle 12:20 sono previste le dichiarazioni di voto e dalle 14:00 la chiama per appello nominale. Nel frattempo, il testo del Dl bollette si è arricchito di emendamenti che modificano in modo significativo la versione approvata in Cdm. Bonus sociale esteso al teleriscaldamento. Tra le novità più rilevanti c’è l’estensione del bonus sociale anche agli utenti del teleriscaldamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Decreto bollette contro il caro energia, dagli sconti alle novità su carbone e telemarketing Articoli correlati Decreto Bollette approvato in Cdm, in arrivo bonus fino a 115 euro e sconti su gas e elettricità: tutte le novitàIl Consiglio dei ministri ha varato il decreto Bollette con un contributo una tantum fino a 115 euro per i nuclei più fragili e misure per ridurre il... Decreto Energia 2026, chi può ottenere sconti sulle bollette della luce: il limite ISEEIl Decreto Energia 2026 prende forma con una nuova bozza che punta a offrire un sostegno concreto alle famiglie italiane alle prese con il caro... Una raccolta di contenuti su Decreto bollette Temi più discussi: Decreto bollette domani in Aula, tutte le novità in arrivo nel testo; Bollette, in arrivo più oneri per le famiglie; Italia, addio al carbone rimandato al 2038: approvato il decreto salva carbone; Von der Leyen, 'dialogo con l'Italia sul decreto bollette, fiduciosi'. Cambia il Bonus Bollette ma questa volta puoi fare cassa: se aggiungi questi dati, hai 115 euro extraIl sistema di protezione sociale contro il caro-energia si arricchisce di un tassello imprevisto ma sostanzioso. Nel contesto di un 2026 segnato dalle Il sistema di protezione sociale contro il caro-e ... finanza.com Decreto bollette domani in Aula, tutte le novità in arrivo nel testoÈ previsto per lunedì 30 marzo l’arrivo in Aula alla Camera dei deputati del Decreto bollette. Il governo ha preannunciato l'apposizione della questione di fiducia: martedì dalle 12.20 sono previste l ... tg24.sky.it Ci hanno imbrogliato. Ci hanno seccato. Ci hanno fatto spendere più del dovuto con contratti farlocchi imposti via telefono. Ma adesso scompariranno tutti. Addio ai call center selvaggi e alle attivazioni a sorpresa. Una nuova norma nel Decreto Bollette stabilis - facebook.com facebook #Energia Il decreto bollette è tardivo e senza risorse. Il governo ignora le rinnovabili e non riduce i costi per famiglie e imprese. Serve autonomia energetica e disaccoppiamento tra gas ed elettricità - @albertopandolfo x.com