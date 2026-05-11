Decreto 1° maggio | salario giusto incentivi all’assunzione bonus Tutte le novità
Dal 1° maggio 2026 entra in vigore il Decreto-Legge 30 aprile 2026, noto come Decreto 1° maggio, che prevede diverse agevolazioni contributive. La legge riguarda principalmente l’assunzione di giovani, donne considerate svantaggiate, lavoratori nella ZES unica e dipendenti con contratti a termine. Tra le novità ci sono incentivi all’assunzione e bonus destinati a favorire l’occupazione in questi settori.
In vigore dal 1° maggio 2026 il Decreto – Legge 30 aprile 2026, numero 62 (ribattezzato Decreto 1° maggio) introduce una serie di agevolazioni contributive per le assunzioni riguardanti giovani, donne cosiddette svantaggiate, lavoratori della ZES unica e dipendenti con contratto a termine. Analizziamo le novità in dettaglio. Indice. Decreto 1° maggio: Bonus donne. Decreto 1° maggio: Bonus giovani. Decreto 1° maggio: Bonus ZES. Decreto 1° maggio: incentivo alla stabilizzazione dei contratti. Decreto 1° maggio: conciliazione vita – lavoro. Decreto 1° maggio: disposizioni sul salario giusto. Decreto 1° maggio: Bonus donne. Al fine di favorire...🔗 Leggi su Leggioggi.it
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