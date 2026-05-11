Decoro del centro i volontari di Orgogliosi Forlivesi scendono in strada Ora Alea faccia la sua parte

Sabato pomeriggio nel centro di Forlì si sono svolte attività di pulizia promosse da un gruppo di volontari del comitato Orgogliosi Forlivesi. Circa dieci persone si sono impegnate in un’operazione di riordino di alcune zone considerate strategiche del cuore della città. L’iniziativa ha coinvolto diversi punti nevralgici del centro storico, con i volontari che hanno collaborato per migliorare l’aspetto delle aree pubbliche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui