Decoro del centro i volontari di Orgogliosi Forlivesi scendono in strada Ora Alea faccia la sua parte
Sabato pomeriggio nel centro di Forlì si sono svolte attività di pulizia promosse da un gruppo di volontari del comitato Orgogliosi Forlivesi. Circa dieci persone si sono impegnate in un’operazione di riordino di alcune zone considerate strategiche del cuore della città. L’iniziativa ha coinvolto diversi punti nevralgici del centro storico, con i volontari che hanno collaborato per migliorare l’aspetto delle aree pubbliche.
Sabato pomeriggio il cuore di Forlì ha visto protagonista la cittadinanza attiva. Un gruppo di circa dieci volontari del comitato Orgogliosi Forlivesi si è rimboccato le maniche per un’operazione di pulizia straordinaria che ha toccato i punti nevralgici del centro storico. Partendo dalla sede.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Il danno non è solo per i proprietari, ma per il decoro del nostro Centro Storico, sottolineano i residenti in una nota. https://www.labtv.net/cronaca/2026/05/08/benevento-nuovi-atti-vandalici-nel-centro-storico-lappello-dei-residenti/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CM facebook
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