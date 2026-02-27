Borse di studio il sit-in si sposta da Unibo a Ergo | La Regione faccia la sua parte
Circa cinquanta studenti hanno manifestato oggi davanti alla sede di Er.go, spostando il sit-in dalla sede dell’Università di Bologna. La protesta riguarda le borse di studio e la richiesta di interventi da parte della Regione per tutelare il diritto allo studio. Gli studenti hanno espresso la loro richiesta di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni.
"Chiediamo che venga garantito il nostro diritto allo studio". Circa cinquanta studenti sono tornati oggi a manifestare stavolta davanti alla sede di Er.go, l'ente regionale per il diritto allo studio, rinnovando la protesta già andata in scena il 16 febbraio scorso davanti al rettorato. Al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Borse di studio, studenti da tutta la regione protestano per le borse di studio«La vera ragione per cui il Veneto continua a perdere giovani è semplice: non ne garantisce i diritti.
