Borse di studio il sit-in si sposta da Unibo a Ergo | La Regione faccia la sua parte

Circa cinquanta studenti hanno manifestato oggi davanti alla sede di Er.go, spostando il sit-in dalla sede dell’Università di Bologna. La protesta riguarda le borse di studio e la richiesta di interventi da parte della Regione per tutelare il diritto allo studio. Gli studenti hanno espresso la loro richiesta di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni.