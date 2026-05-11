Decidiamo | nasce la rete digitale per un programma dal basso

È stato annunciato il lancio di una rete digitale dedicata a un nuovo programma partecipativo, pensato per coinvolgere direttamente i cittadini. La piattaforma mira a trasformare le proposte raccolte online in proposte concrete per il sistema politico. Sono stati individuati 16 temi principali su cui si concentreranno le iniziative e i dibattiti, con l’obiettivo di tradurre le idee digitali in azioni legislative.

? Domande chiave Come possono le idee online diventare leggi concrete per il Paese?. Quali sono i 16 temi scelti per costruire il nuovo programma?. Perché la partecipazione digitale rischia di trasformarsi in un vuoto consultivo?. Chi guiderà la sintesi tra le richieste sociali e la politica?.? In Breve Piattaforma organizzata su 16 macrotemi per laboratori e proposte dei cittadini.. Delegazione valdostana con Campotaro, Torrione e Nasso presente all'evento di Roma.. Temi trattati includono salari, casa, pensioni, scuola e transizione ecologica.. Obiettivo trasformare le istanze territoriali in azioni politiche vincolanti.. A Roma, il 9 maggio, Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato la piattaforma Decidiamo per coinvolgere cittadini e attivisti nella costruzione di un programma dal basso.🔗 Leggi su Ameve.eu

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