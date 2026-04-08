A Pistoia è stata annunciata la nascita di una nuova piattaforma politica denominata Pistoia Rossa, composta da cittadini che intendono proporre un progetto elettorale diverso rispetto alle tradizionali divisioni tra destra e campo largo. La formazione si presenta come una risposta dal basso, con l’obiettivo di superare le divisioni tra i diversi schieramenti politici presenti in città. La proposta mira a coinvolgere attivamente la partecipazione cittadina in vista delle prossime consultazioni elettorali.

A Pistoia prende forma una nuova realtà politica chiamata Pistoia Rossa. Il gruppo di cittadini lancia un progetto elettorale che punta a superare le divisioni tra i blocchi della destra e del cosiddetto campo largo. L’iniziativa nasce come risposta a un sistema percepito come statico, dove i due poli principali vengono descritti come contrapposti solo in apparenza. La lista si definisce come un movimento partito dal basso, volto a dare voce a chi non si sente rappresentato dalle attuali dinamiche di potere. Il progetto si ispira al modello di Toscana Rossa, proponendo un metodo di partecipazione attiva. Ogni membro è chiamato a mettere in gioco le proprie competenze professionali e il proprio tempo per perseguire l’interesse collettivo della comunità pistoiese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia Rossa: nasce la sfida dal basso contro i poli politici

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Nasce la lista Pistoia Rossa: Alternativa alla falsa e stantia contrapposizione tra destra e campo largoIn Pistoia Rossa ogni cittadino partecipa mettendo a disposizione le proprie competenze e il proprio tempo per il bene comune. Siamo una lista nata dal basso, anzi dal bassissimo: siamo nessuno ... valdinievoleoggi.it

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