Debiti INPS | arriva OpenRI per simulare e rateizzare online i pagamenti

È stato presentato OpenRI, un nuovo strumento online che permette di simulare e rateizzare i debiti con l’INPS. Per utilizzarlo, è necessario accedere a un portale dedicato, dove si può calcolare la cifra delle rate mensili. Sono disponibili tre diverse opzioni di rateizzazione, con caratteristiche diverse. La piattaforma consente di gestire le varie soluzioni direttamente tramite internet senza recarsi fisicamente agli uffici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come si accede al portale per simulare le rate mensili?. Quali sono le differenze tra le tre tipologie di rateizzazione?. Perché il numero di rate cambia in base alla responsabilità?. Chi rischia di subire trattenute improvvise sull'assegno previdenziale?.? In Breve Messaggio INPS 1337 del 21 aprile 2026 definisce le nuove regole operative.. Indebiti di condotta permettono il rimborso in massimo 24 rate mensili.. Indebiti civili consentono la diluizione del debito fino a 36 rate.. Indebiti propri prevedono ammortamento fino a 72 rate mensili per sei anni.. L’Inps ha attivato il nuovo servizio digitale OpenRI per permettere ai cittadini di consultare la propria posizione debitoria e gestire le rateizzazioni online, evitando notifiche cartacee o interventi forzosi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Debiti INPS: arriva OpenRI per simulare e rateizzare online i pagamenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Indebiti Inps, via alla rateizzazione online con OpenRI: come funzionaL’Inps accelera sul fronte della digitalizzazione e rende operativo OpenRI, il nuovo servizio che consente ai cittadini di richiedere direttamente... Al via il servizio dell’Inps per consultare online la posizione debitoria nel caso si siano ricevute prestazioni non dovute. E rateizzareLa rivoluzione digitale dell’Inps segna un punto di svolta verso una semplificazione che, pur portando con sé un maggiore rigore nei controlli, mira...