Indebiti Inps via alla rateizzazione online con OpenRI | come funziona

L’Inps ha lanciato OpenRI, un nuovo servizio online che permette ai cittadini di chiedere direttamente la rateizzazione degli indebiti relativi a pensioni, prestazioni assistenziali e ammortizzatori sociali. Questa iniziativa mira a semplificare le procedure e velocizzare i processi di richiesta, eliminando la necessità di recarsi fisicamente agli uffici. La piattaforma è accessibile tramite il sito ufficiale dell’ente e si inserisce nel percorso di digitalizzazione dei servizi pubblici.

L’ Inps accelera sul fronte della digitalizzazione e rende operativo OpenRI, il nuovo servizio che consente ai cittadini di richiedere direttamente online la rateizzazione degli indebiti legati a pensioni, prestazioni assistenziali e ammortizzatori sociali. La novità è contenuta nel messaggio Inps n. 1337 del 21 aprile 2026 e si inserisce nel percorso di innovazione previsto dal Pnrr, con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Come funziona il nuovo servizio OpenRI. In estrema sintesi, con OpenRI l’Inps punta a rendere più accessibili e trasparenti le procedure di recupero crediti, riducendo tempi e complessità burocratiche.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Indebiti Inps, via alla rateizzazione online con OpenRI: come funziona Notizie correlate Mense scolastiche a Bari, online i dati dei pagamenti. Ok del Comune alla rateizzazione dei debitiSul portale egov le famiglie possono verificare la propria situazione e la presenza di eventuali importi non corrisposti: ecco come funziona il piano... Ricongiunzione contributi Inps: costo, calcolo e rateizzazione per le domande 2026Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gestione Integrata Indebiti INPS: guida al nuovo servizio; Indebito Inps e recupero in caso di omessa comunicazione di dati reddituali; Pensioni, Online la Gestione degli Indebiti; Pensioni, debiti con l'Inps? Ecco quali e in quante rate si possono pagare. Da oggi anche online. Indebiti Inps, via alla rateizzazione online con OpenRI: come funzionaCon il servizio OpenRI l’Inps introduce una modalità completamente digitale per richiedere la rateizzazione degli indebiti ... quifinanza.it Indebiti INPS: come fare richiesta di rateizzazione onlineLe istruzioni sull'ampliamento del servizio OpenRI: domanda telematica per le somme da restituire all'Istituto con piani fino a 72 rate ... fiscoetasse.com Studio Laudando. . Hai controllato se l’INPS ti chiederà soldi indietro Con il nuovo servizio “visualizzazione indebiti” su MyINPS puoi verificare subito eventuali somme da restituire, capire da cosa derivano e chiedere la rateizzazione. Attenzione però: no - facebook.com facebook