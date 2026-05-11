L’Inps ha attivato un nuovo servizio online che permette di verificare la propria posizione debitoria in caso di prestazioni non dovute. Attraverso questa piattaforma, gli utenti possono consultare facilmente i debiti esistenti e richiedere eventuali rateizzazioni. Questa iniziativa mira a semplificare le procedure di gestione degli importi indebiti, rafforzando anche i controlli sulle prestazioni erogate.

La rivoluzione digitale dell’ Inps segna un punto di svolta verso una semplificazione che, pur portando con sé un maggiore rigore nei controlli, mira a snellire la gestione degli indebiti per chiunque abbia ricevuto somme non dovute, sia a titolo di pensione che per altre prestazioni assistenziali. Con il recente rilascio del servizio denominato OpenRI (accessibile digitando nella barra di ricerca del sito istituzionale www.inps.it la parola “Indebiti”), l’Istituto offre una risposta strutturale al caos burocratico di notifiche e raccomandate, permettendo ai cittadini di consultare la propria posizione debitoria direttamente online ed evitando così il disagio di doversi recare fisicamente presso le sedi territoriali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al via il servizio dell’Inps per consultare online la posizione debitoria nel caso si siano ricevute prestazioni non dovute. E rateizzare

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