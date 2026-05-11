Da oggi è possibile gestire i debiti INPS e le prestazioni non dovute direttamente online, evitando l'invio di raccomandate. Il nuovo servizio permette di consultare facilmente la propria posizione debitoria e di attivare piani di rateizzazione attraverso il portale ufficiale. Questa modalità semplifica le operazioni e riduce i tempi di risposta, offrendo un modo più immediato per affrontare le situazioni di debito con l'ente previdenziale.

Gestione debiti INPS e prestazioni non dovute tramite il nuovo servizio online. Guida pratica alla consultazione della posizione debitoria e attivazione della rateizzazione dal portale ufficiale. Una piccola rivoluzione digitale sta interessando migliaia di cittadini italiani che si trovano a dover gestire pendenze economiche con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Grazie al nuovo portale dedicato, è possibile dire addio alle raccomandate cartacee, monitorando la propria situazione debitoria direttamente dal computer o dallo smartphone. Questa innovazione non è solo una semplificazione burocratica, ma un vero e proprio strumento di trasparenza che permette di verificare se sono state ricevute prestazioni non dovute, come pensioni, assegni o bonus erogati in eccedenza rispetto ai requisiti effettivi.🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Debiti INPS, addio raccomandate: ecco come azzerarli online (e a rate)

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