A Zeddiani sono stati installati dodici nuovi pali solari LED lungo via Santa Lucia. Questa novità riguarda l’illuminazione pubblica e mira a migliorare la visibilità durante le ore notturne. La modifica interesserà anche altre strade, con l’obiettivo di rendere più sicuri i percorsi, specialmente per chi lavora nelle aziende agricole. L’intervento si inserisce in un piano di potenziamento dell’illuminazione pubblica nel territorio.

? Cosa scoprirai Come cambierà la sicurezza per chi lavora nelle aziende agricole?. Quali altri tratti stradali riceveranno lo stesso tipo di illuminazione?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio la tecnologia fotovoltaica per via Santa Lucia?. Quanto inciderà questo nuovo sistema sulla gestione delle risorse pubbliche?.? In Breve Investimento di 35.000 euro per l'installazione dei nuovi dispositivi tecnologici.. Lavori conclusi lunedì 4 maggio 2026 su via Santa Lucia.. L'assessore Lotta conferma l'uso di LED e fotovoltaico per la sicurezza.. Nuova illuminazione facilita la logistica delle aziende agricole della zona.. A Zeddiani, il completamento dei lavori in via Santa Lucia ha portato 12 nuovi pali a LED alimentati da pannelli fotovoltaici per illuminare un tratto stradale precedentemente al buio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zeddiani: 12 nuovi pali solari LED per illuminare via Santa Lucia

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