De Laurentiis a teatro al Vomero | le immagini sui social

Domenica, il presidente del Napoli è stato visto seduto in platea al teatro “Diana” nel quartiere Vomero, dove ha assistito allo spettacolo “Una vacanza coi fiocchi”. Sul palco si sono esibiti Gino Rivieccio e altri attori di rilievo. Le immagini dell’evento sono state condivise sui social network.

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