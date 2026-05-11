De Laurentiis a teatro al Vomero | le immagini sui social
Domenica, il presidente del Napoli è stato visto seduto in platea al teatro “Diana” nel quartiere Vomero, dove ha assistito allo spettacolo “Una vacanza coi fiocchi”. Sul palco si sono esibiti Gino Rivieccio e altri attori di rilievo. Le immagini dell’evento sono state condivise sui social network.
Aurelio De Laurentiis al Vomero a teatro. Il presidente del Napoli ha assistito domenica in platea al “Diana” allo spettacolo “Una vacanza coi fiocchi”, con Gino Rivieccio e un prestigioso cast. L'attrice Mery Esposito, tra le protagoniste della commedia, ha condiviso su Instagram alcuni scatti.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Il presidente Aurelio De Laurentiis ha assistito in prima fila allo spettacolo ‘Una vacanza coi fiocchi’ dell’amico Gino Rivieccio Lo scatto lo immortala con Riviecchio al Teatro Diana Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto ? Metti LIKE al facebook
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