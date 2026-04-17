Nelle ultime ore sui social si sta diffondendo un video che mostra una rapina avvenuta nel quartiere Vomero. Nel filmato si vede un gruppo di persone che entra in una banca e si allontana con il bottino. La scena ha suscitato numerose reazioni online, con utenti che commentano l’accaduto e cercano di capire i dettagli dell’evento. Le forze dell’ordine sono al lavoro per fare chiarezza sui fatti.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Scusate ma che è success? Mi pare che è success na rapina “. Potrebbe iniziare così il racconto della (per certi versi) folle giornata vissuta ieri a Napoli, zona Vomero, dove dei rapinatori hanno fatto irruzione in un istituto di credito facendo razzia delle cassette di sicurezza. Come nel famoso film “Così parlò Bellavista” con il passare delle ore si sono succedute le versioni più disparate sul destino dei rapinatori e solo l’arrivo dei reparti speciali del Gis, con tanto di irruzione. ha fatto emergere quello che si era subito sospettato: i malviventi erano già da tempo andati via utilizzando il più classico dei buchi nel pavimento, roba da dover pagare i diritti di autore agli sceneggiatori di Hollywood per la poca originalità.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rapina al Vomero: sui social impazza il “terno della banca”

Casalnuovo, rubano un bancomat e lo trascinano via con l’auto: il furto nella notte

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