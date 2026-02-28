Su diverse città dell’Iran sono state registrate almeno 30 esplosioni in seguito a un attacco condotto da Israele e dagli Stati Uniti. Le esplosioni sono state segnalate in quattro località e si sono verificati intensi fenomeni che hanno attirato l’attenzione sui social, dove circolano immagini delle esplosioni a Teheran e in altre aree del paese. La situazione rimane sotto osservazione.

Sono al momento almeno 30 le forti esplosioni registrate in quattro città dell’Iran in seguito all’attacco di Israele e degli Usa (SEGUI LA DIRETTA). Attacco che – si apprende da fonti qualificate che stanno seguendo l’evolversi della situazione – viene definito “altamente selettivo” e avrebbe mirato ai vertici politici, militari e religiosi del Paese. Tra gli obiettivi colpiti a Teheran, oltre alle residenze Khamenei e Pezeshkian, vi sarebbe la sede del ministero dell’Intelligence e della sicurezza, il palazzo della Corte Suprema, la base aerea di Mehrabad e l’area di Qom. Altre esplosioni sono state avvertite a Isfahan, Kermanshah e Karaj. Chiuso il caso Olof Palme? Nient’affatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Usa e Israele attaccano l’Iran, sui social le immagini delle esplosioni a Teheran

Israele e Usa attaccano l'Iran, le prime immagini del raid: colonne di fumo a TeheranSabato, dopo l’attacco sferrato da Israele sulla capitale iraniana, si è vista una nuvola di fumo salire da una zona a sud di Teheran.

Israele e Usa attaccano l'Iran. Esplosioni a Teheran, missili in volo. I colpi vicino agli uffici di KhameneiAttacchi americani con aerei partiti dalle basi in Medio Oriente e dalle portaerei.

Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore

Contenuti e approfondimenti su Usa.

Temi più discussi: Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Ecco cosa sappiamo; Usa e Israele attaccano l'Iran. Trump: Non avrà mai l'atomica. Khamenei trasferito in un luogo sicuro; Iran, Israele: Abbiamo lanciato attacco preventivo; Israele e Stati uniti attaccano l’Iran.

Israele e Usa attaccano l'Iran, le prime immagini del raid: colonne di fumo a TeheranSabato, dopo l'attacco sferrato da Israele sulla capitale iraniana, si è vista una nuvola di fumo salire da una zona a sud di Teheran. Il primo raid evidente ... lapresse.it

Usa e Israele attaccano l'Iran, Trump: Iniziata una grande operazione. Elimineremo il regimeLo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz. Operazione congiunta con gli Usa. Uno degli obiettivi sarebbe una struttura presidenziale iraniana. lastampa.it

Il presidente Usa: «Una nobile missione» https://www.lacnews24.it/italia-mondo/israele-e-usa-bombardano-liran-e-guerra-in-medioriente-attacco-preventivo-i-media-azione-piu-estesa-di-quella-di-giugno-fz7pxo10 - facebook.com facebook

Attacco lanciato da Israele con Usa contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato l’operazione americana per “difendere” i suoi cittadini. Per Trump Teheran stava cercando di ampliare il suo programma nucleare: “Non l’avranno mai x.com