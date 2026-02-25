Infortunio Miranda | le condizioni dell’esterno del Bologna e il comunicato ufficiale del club

Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Mercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Chivu Inter, ancora insieme? Ecco il piano di Marotta per blindare il tecnico nerazzurro Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 27ª giornata. Ecco la scelta per Roma Juve Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Gardi confessa: «C’è stato il rischio che Osimhen sfumasse. Volevo portare Yildiz al Galatasaray e incontrai la Juve. Ecco cos’è successo con Lookman» Manchester United, le tre mosse che hanno svoltato la stagione. Così Carrick ha riportato i Red Devils ai vertici e ha cancellato il drammatico passato Real Madrid Benfica, non si placano le polemiche Prestianni-Vinicius: silenzio Mourinho, Rui Costa fa ricorso! Cos’è successo alla vigilia Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche:

Infortunio Barella, ufficiale l’esito degli esami: il comunicato dell’Inter e le condizioni del centrocampista

Infortunio di Pedro: le condizioni dell'attaccante e il comunicato ufficiale

Temi più discussi: Bologna, infortunio muscolare per Miranda; Bologna, si fa male Miranda: arriva il cambio contro l'Udinese; Bologna-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche; Bologna, infortunio per Miranda: le sue condizioni.

Bologna, infortunio Miranda: l'esito degli esami e i tempi di recuperoBrutte notizie in casa Bologna per quanto riguarda le condizioni di Juan Miranda. Il difensore si è infortunato lunedì contro l'Udinese e dovrà rimanere fermo per circa tre settimane. Recupera già per ... fantacalcio.it

Infortunio per Miranda: quando torna il difensore del Bologna e quante partite saltaIl difensore del Bologna si è sottoposto a esami strumentali dopo il problema fisico accusato durante il match contro l’Udinese: cosa si è fatto e i tempi di recupero. msn.com

Rassegna stampa - A causa di un infortunio, Miranda ha lasciato il campo anzitempo, lasciando il Dall’Ara con il fiato sospeso: ci sarà contro il Brann - facebook.com facebook

. @Bolognafc1909, infortunio per Juan Miranda nel corso della sfida contro l'Udinese tinyurl.com/586f3nm9 x.com