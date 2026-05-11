DAZN nomina Antonella Dominici Chief Revenue Officer CRO per l' Italia

DAZN Italia ha annunciato la nomina di Antonella Dominici come Chief Revenue Officer, con incarico di gestire le attività legate ai ricavi, alle partnership e allo sviluppo del settore dello streaming sportivo. La nuova dirigente assume il ruolo in un momento di espansione e rafforzamento delle strategie commerciali dell’azienda nel mercato italiano. La sua nomina si inserisce in un quadro di rinnovamento organizzativo volto a consolidare la presenza nel settore dello sport in streaming.

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Nuova nomina in DAZN Italia: Antonella Dominici diventa CRO con focus su ricavi, partnership e sviluppo del business streaming sportivo. DAZN, piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo, annuncia oggi la nomina di Antonella Dominici come Chief Revenue Officer (CRO) per l'Italia. In questo ruolo, Dominici guiderà la strategia di revenue di DAZN Italia, accelerando così la crescita nelle attività commerciali e di partnership. Antonella Dominici riporterà direttamente a Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia. “Siamo molto lieti di accogliere Antonella Dominici nel team di DAZN Italia. Antonella porta con sé una profonda conoscenza del mondo dell'intrattenimento in streaming, maturata in anni di esperienza in posizioni apicali di alcune delle realtà più rilevanti del settore.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - DAZN nomina Antonella Dominici Chief Revenue Officer (CRO) per l'Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate PassiveLogic Appoints Joel Harvill as Chief Financial OfficerCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Veteran finance and capital markets leader joins company to help scale the future of physical AI and... Hyland appoints Tracy Roccasalva as Chief Marketing OfficerCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Proven growth and transformation marketing executive to accelerate company’s global Agentic Enterprise... Si parla di: Antonella Dominici entra nel management di Dazn Italia come CRO; Antonella Dominici è Chief Revenue Officer di Dazn Italia.